Arkasspor İnegöl'de Moral Arıyor

CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında hafta içinde evinde Fransa
takımı Tours VB'ye 3-0 yenilen Arkasspor, yarın Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor
deplasmanında galibiyet arayacak. İnegöl Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ligdeki son 2 maçında Fenerbahçe
ve Galatasaray
'ı 3-0'lık skorlarla yenerek 3. sıraya yükselen mavi-beyazlılar galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden
, "İnegöl Belediyespor engelini de kayıpsız geçerek zirveye biraz daha yaklaşmak istiyoruz" dedi. - İzmir
İnegöl Belediyespor,İnegöl
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:55