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Arkasspor İnegöl'de oynuyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 yenilen Arkasspor, yarın Bursa deplasmanında İnegöl Belediyespor'un konuğu olacak.

23.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:02Arkasspor İnegöl'de oynuyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 yenilen Arkasspor, yarın Bursa deplasmanında Belediyespor'un konuğu olacak. İnegöl Salonu'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Basın sözcüsü Uğur Özden, ligin son basamağında yer alan rakipleri karşısında maça iyi konsantre olarak sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Özden, "Ligde rakiplerimizin konumuna bakmadan iyi oyun ve galibiyet için sahaya çıkıyoruz. İzmir'e istediğimiz sonuçla döneceğimize inanıyorum" dedi.



Bursa Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor, İnegöl, Spor

Kaynak: DHA

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