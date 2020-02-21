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Arkasspor, İnegöl'le rakip

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 4 maçını kazanarak ikinci sıradaki yerini koruyan Arkasspor, yarın 19'uncu hafta mücadelesinde evinde İnegöl Belediyespor'la karşılaşacak.

21.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:20Arkasspor, İnegöl'le rakip

AXA Efeler Ligi'nde son 4 maçını kazanarak ikinci sıradaki yerini koruyan Arkasspor, yarın 19'uncu hafta mücadelesinde evinde İnegöl Belediyespor'la karşılaşacak.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Yükselen bir form grafiği çizdiklerini ve bunu sürdürmek istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İnegöl Belediyespor'u da yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyoruz. Kalan tüm müsabakalar bizim için çok önemli. Hepsini kazanıp Play-Off'a en iyi yerden başlamayı amaçlıyoruz" dedi.


- İzmir

İnegöl Belediyespor, Sigorta, Spor

Kaynak: DHA

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