Arkasspor Liderle Oynuyor

EFELER Ligi'nde üst üste İnegöl Belediyespor
ve Jeopark Kula
Belediyespor'u (D) yenerek 2. sıraya tırmanan Arkasspor yarın evinde lider Halkbank'la kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk
Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Basın Sözcüsü Uğur Özden
, "Son iki sezonda Play-Off final etabında şampiyonluk için yarıştığımız Halkbank'la yine önemli bir maça çıkacağız. Ligin iki kaliteli takımının karşılaşmasında kazanan biz olmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık. Taraftarımızı desteğe davet ediyoruz" dedi.
Sezonun ilk yarısında Arkasspor deplasmanda rakibine 3-0 mağlup olmuştu. - İzmir
İzmir, Kula, İnegöl Belediyespor, Spor
Kaynak: DHA