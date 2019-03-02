Arkasspor, Maliye Piyango Deplasmanında

EFELER Ligi'nde geçen hafta evinde lider Halkbank'a 3-1 mağlup olduktan sonra hafta içinde İtalya
'da Perugia
'ya 3-1 yenilerek CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Arkasspor yarın ligde Maliye Piyango
'ya konuk olacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Normal sezonun son 2 haftasına 2. sırada giren İzmir
ekibinde Basın Sözcüsü Uğur Özden
, kalan 2 maçı da kazanmayı hedeflediklerini belirterek, "Sıralamayı yakından ilgilendiren bir müsabakaya çıkacağız. Bu önemli virajı kayıpsız geçerek Play-Off öncesi avantaj elde etmek istiyoruz" dedi. - İzmir
Perugia, Maliye Piyango, Spor
Kaynak: DHA