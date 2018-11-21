21 Kasım 2018, 20:49
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Arkasspor-Tours Vb: 0-3

Arkasspor-Tours Vb: 0-3

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan) (xx), Sinasa Ovuka (Bosna Hersek) (xx)ARKASSPOR: Yiğit (xx), Mustafa (xx), Radke (xx), Taht (xx), Matic (xx), Adis (xx), Burak (xx), Hasan (x), Bravo (x), Caner (x)TOURS VB: Chinenyeze (xxx), Trinidad (xxx), Husaj (xxx), Teryomenko...



SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan) (xx), Sinasa Ovuka (Bosna Hersek) (xx)

ARKASSPOR: Yiğit (xx), Mustafa (xx), Radke (xx), Taht (xx), Matic (xx), Adis (xx), Burak (xx), Hasan (x), Bravo (x), Caner (x)

TOURS VB: Chinenyeze (xxx), Trinidad (xxx), Husaj (xxx), Teryomenko (xxx), Eglenskalns (xxx), Wounembaina (xxx), Henno (xxx)

SETLER: 20-25, 23-25, 19-15

SÜRE: 77 dakika (25, 29, 23)

Erkekler voleybolda Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Arkasspor, E Grubu'ndaki ilk maçında evinde Fransa temsilcisi Tours VB'ye 3-0 mağlup olarak Avrupa macerasına kötü bir başlangıç yaptı. 

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 23-25, 19-15'lik skorlarla sona erdi. Arkasspor, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında deplasmanda 18 Aralık'ta Rusya'da Dinamo Moskova ile karşılaşacak.

- İzmir Bosna - Hersek,Mustafa Kemal Atatürk,İzmir
21 Kasım 2018 Çarşamba 20:49



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