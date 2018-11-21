Arkasspor-Tours Vb: 0-3

SALON: İzmir
Atatürk
HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan
) (xx), Sinasa Ovuka (Bosna Hersek
) (xx)
ARKASSPOR: Yiğit (xx), Mustafa (xx), Radke (xx), Taht (xx), Matic (xx), Adis (xx), Burak (xx), Hasan (x), Bravo (x), Caner (x)
TOURS VB: Chinenyeze (xxx), Trinidad (xxx), Husaj (xxx), Teryomenko (xxx), Eglenskalns (xxx), Wounembaina (xxx), Henno (xxx)
SETLER: 20-25, 23-25, 19-15
SÜRE: 77 dakika (25, 29, 23)
Erkekler voleybolda Türkiye
'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Arkasspor, E Grubu'ndaki ilk maçında evinde Fransa
temsilcisi Tours VB'ye 3-0 mağlup olarak Avrupa
macerasına kötü bir başlangıç yaptı.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 23-25, 19-15'lik skorlarla sona erdi. Arkasspor, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında deplasmanda 18 Aralık
'ta Rusya
'da Dinamo Moskova
ile karşılaşacak.
- İzmir
Bosna - Hersek,Mustafa Kemal Atatürk,İzmir
21 Kasım 2018 Çarşamba 20:49