04 Mart 2019, 15:34
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Arkasspor'un Gözü Play-Off'ta

Arkasspor

VOLEYBOL Efeler Ligi'nde Maliye Piyango'yu deplasmanda 3-0 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini sağlamlaştıran Arkasspor, Play-Off'taki rakibini bekliyor.

VOLEYBOL Efeler Ligi'nde Maliye Piyango'yu deplasmanda 3-0 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini sağlamlaştıran Arkasspor, Play-Off'taki rakibini bekliyor. Ligde ikinci yarıda oynadığı 10 maçın 8'ini kazanan İzmir temsilcisi, normal sezonun son haftasında Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayıp gözünü Play-Off'a çevirecek. Arkasspor, Play-Off etabında Tokat Belediyesi Plevnespor veya Fenerbahçe'yle rakip olacak. Mavi-beyazlı ekip, finallere saha avantajıyla başlayacak. - İzmir Maliye Piyango, Spor
Kaynak: DHA


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