Arkasspor ve Galatasaray yarı final için rakip

Voleybolda CEV Cup çeyrek finalinde eşleşen iki temsilcimiz Arkasspor ve Galatasaray HDI Sigorta yarın yarı final için rövanş maçına çıkacak. Vestel Venüs Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19: 00'da başlayacak mücadeleyi Estonya'dan Risto Strandson ve Bulgaristan 'dan Lyubomir Sırakov yönetecek. Eşleşmede geçen hafta İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kaybeden İzmir ekibi Arkas, yarı final için rakibini puan kayıpsız 3-0 veya 3-1 yenerek 15 set üzerinden oynanacak altın seti de kazanmaya çalışacak.

İlk maçı puan kaybetmeden kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve 3-2'lik mağlubiyette altın sete gerek kalmadan yarı finale kalacak. Yarı finalist olacak taraf GFC Ajaccio (Fransa)-Modena (İtalya) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, taraftar desteğine bu maçta çok fazla ihtiyaç duyduklarını söyledi. Özden, "İstanbul'daki ilk maçı 3-1 kaybettik. Ancak İzmir'de taraftarlarımızın desteğiyle turu geçerek adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz" dedi.