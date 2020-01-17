Arkeologlar Derneği Başkanı: Arkeologa zimmet kara mizah

ARKEOLOGLAR Derneği Başkanı İlkay İvgin, müzelerdeki eserlerin uzmanlar ile arkeologlara zimmetlendiğini belirterek, "Bu aslında kara mizah ve trajikomik bir durum. İvedilikle mevzuatın yenilenmesi ve çağa uygun mevzuat yapılması şart" dedi.

Arkeologlar Derneği Başkanı İlkay İvgin, DHA'ya yaptığı açıklamada, müzelerde yaşanan zimmet sorununun, eski yasa ve yönetmeliklerden kaynaklandığını bildirdi. İvgin, "İvedilikle mevzuatın yenilenmesi ve çağa uygun mevzuat yapılması şart. Müzelerimizde eski eserler, bir masa gibi, bilgisayar gibi müze uzmanlarına, arkeologlara zimmetleniyor. Bu aslında kara mizah ve trajikomik bir durum. Düşünsenize benim zimmetimde Hitit dönemine ait bir tablet, sizin zimmetinizde İskender Lahdi var. Böyle bir uygulama çağ dışıdır ve tarihi eserlerimize bir eşya gibi muamele etmemizle alakalı bir durumdur. Konu ile ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyor. Hatta biz diyoruz ki, bu konuyu çalıştay ile masaya yatıralım ve tüm taraflar ortak bir yol haritası çizelim" diye konuştu.

'ARKEOLOGLAR İSTERSE ÜZERİNE ZİMMET OLAYINI REDDEDEMEZ'

Arkeologun zimmet olayını reddedemeyeceğini ifade eden İvgin, "Çünkü yasa ve mevzuatlarımızda zimmetlenme zorunluluğu var. Arkadaşlarımız bu konuyla ilgili çalışıyorlar. Yurt dışındaki en iyi örneklere bakacağız ve bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile paylaşacağız" dedi.

'ZİMMET VE MOBBİNG SORUNU VAR'

İvgin, Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış'ın Diyarbakır 'da oturan ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın oturduğu apartmanın 8'inci katından atlayarak yaşamına son vermesiyle ilgili olarak da, "Olay adli ve idari soruşturma kapsamında olduğu için bu konuda herhangi bir beyanatta bulunmak yakışık almaz. Ancak duyduğumuz kadarıyla ortada bir zimmet sorunu ve mobbing sorunu mevcut. Soruşturmalar tamamlandıktan sonra konu netlik kazanacaktır" ifadelerini kullandı.