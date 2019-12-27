Haberler » Güncel » Arkeoloji Bölümü Konferans düzenledi - Haber

Arkeoloji Bölümü Konferans düzenledi

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından, "Arkeoloji Konferansı" düzenlendi.

27.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:05 Arkeoloji Bölümü Konferans düzenledi
Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Bölümü tarafından, "Arkeoloji Konferansı" düzenlendi.

Nazım Hikmet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa davetli konuşmacılar; Adnan Menderes Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez, Adnan Menderes Üniversitesi Arş. Gör. Arzu Özver, Üniversitemiz akademik-idari personeli ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Murat Çekilmez, "Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları" başlıklı sunumunda; yüzey araştırmaları sırasında bulunan arkeolojik kültür varlıklarının tespiti, Gryneion'daki Apollon tapınağı ve çevresinde yapılan jeofizik araştırmalarıyla ilgili önemli bilgiler aktardı.

Arş. Gör. Arzu Özver ise, "Tralleis Batı Nekropol'ü ve Buluntuları" başlıklı konuşmasında; Tralleis Batı Nekropolü'nde belirlenen mezar tipleri ve buluntularından bahsetti. Mezar tiplerinin ölen kişinin statüsüne göre farklılık gösterdiğini belirten Özver, kandil, kase, Terrakotta Figurin gibi birçok ürünün ölüyle birlikte hediye amaçlı olarak mezara konulduğunu ifade etti. Konferans, konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi. - ARDAHAN

Arkeoloji, Ardahan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:24   Doğu yeniden beyaza büründü - Haber
12:24   Yeni nesil televizyon platformu TV+ 15 milyon indirmeye ulaştı - Haber
12:24   Başkentte su borusu patladı - Haber
12:23   Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı patlayıcı imha edildi - Haber
12:17   Yalova'ya yeni fakülte müjdesi - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
11:13   Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi - Haber
11:03   Menderes Türel'in "kar maskeli şüpheli" ihbarı, polisi harekete geçirdi - Haber
10:18   Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı - Haber
10:13   Son dakika: Elazığ'da yarım saat içerisinde 4 deprem meydana geldi - Haber
27.12.2019 12:25:11