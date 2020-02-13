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Arkeoloji profesöründen 2007'de Denizli'de çalınan kabartmanın bulunması talebi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Laodikya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, "Karahayıt Kabartması" olarak bilinen ve 2007'de kimliği belirsiz kişilerce çalınan traverten kabartmanın bulunmasını istedi.

13.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:36Arkeoloji profesöründen 2007'de Denizli'de çalınan kabartmanın bulunması talebi
Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Bölümü ve Laodikya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, " Kabartması" olarak bilinen ve 2007'de kimliği belirsiz kişilerce çalınan traverten kabartmanın bulunmasını istedi.
Prof. Dr. Celal Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karahayıt ile Pamukkale arasındaki su yolu üzerinde, 97 santimetre eninde, 60 santimetre yüksekliğindeki, Yunan ve Roma mitolojisinin figürleri Artemis, Apollon ve Dionysos'un yan yana tasvir edildiği kabartmanın, çalındığı 2007 yılından bu yana bulunamadığını hatırlattı.
Kabartmanın bulunması için Kültür ve Turizm Bakanlığınca çalışma başlatıldığını ve Interpol'ün çalıntı eserler veri tabanına kaydedildiğini aktaran Şimşek, "Sosyal medya hesabından da eserin çalındığını tekrar hatırlatmak istedim. 13 yıldan bu yana kabartmadan ses yok. Interpol'e ve tüm valiliklere bilgi verilmiş. Duyarlılık olması açasından sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Herkes tarihi eseri korumalı. Her eser kendi yurdunda, mekanında güzel." dedi.
Kabartma konusundaki tek yayının kendisi tarafından 2001'de yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Şimşek, kabartmanın yapıldığı dönemde yan yana tasvir edilmiş üç figürle, su yolunun güvenceye alındığının simgelenmek istendiğini de sözlerine ekledi.

Celal Şimşek, Karahayıt, Pamukkale, Arkeoloji, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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