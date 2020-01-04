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Arkeolojik eserlere müşteri ararken yakalandılar

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde arkeolojik eserleri satmaya çalışan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

04.01.2020 04:09 | Son Güncelleme: 04.01.2020 04:09 Arkeolojik eserlere müşteri ararken yakalandılar

KASTAMONU'nun ilçesinde arkeolojik eserleri satmaya çalışan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda tarihi esere ise el konuldu.

İl Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde ellerindeki arkeolojik eserleri satmak için müşteri arayan 2 kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler; 1 kemik kabzalı kılıç, 1 sikke, 1 bronz ok ucu, 1 madeni iğne, 2 gözyaşı şişesi, 1 kemer tokası şeklinde metal obje, 1 pişmiş toprak küp ve küp içerisinde 50 sikke olduğu değerlendirilen obje, 3 imame, 1 metal istavroz obje, 1 yüzük, 6 taş obje, 6 tarihi olduğu değerlendirilen metal obje ele geçirdi.

Bulunan eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderilirken 2 kişi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.



Kastamonu, Jandarma, Taşköprü, Güncel

Kaynak: DHA

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