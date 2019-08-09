Haberler» Güncel» Haber

Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan kişinin kaybolması

Samsun'da, Tekkeköy Mağaraları Arkeolojik Vadisi'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

09.08.2019 18:32 Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan kişinin kaybolması
Samsun'da, Tekkeköy Mağaraları Arkeolojik Vadisi'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.
Tekkeköy ilçesindeki arkeolojik vadide 3 gün önce yürüyüşe çıkan ve bir daha haber alınamayan 58 yaşındaki Kutsi Akıcı'nın bulunması için Samsun Jandarma Komutanlığı ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bugün de arama çalışmalarını sürdürdü.
Arkeolojik vadinin etrafındaki dere yatağında ve ormanlık alanda yapılan çalışmada, Akıcı'ya ilişkin herhangi bir emareye rastlanmadı.
Halen süren arama çalışmasına AFAD'ın ceset arama ve iz takip köpekleri de destek veriyor.

Tekkeköy, Samsun, Kutsi, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:21   Köpeğin otomobile bağlanarak sürüklenmesi tepki çekti
19:20   İzmir'in Çiğli ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı
19:20   Metan gazından üretilen elektrik enerjisi belediyeye gelir kapısı oldu
19:20   Gürcistan'da "Agile Spirit 2019" askeri tatbikatı sona erdi
19:20   İstanbul Valiliğinden "2019 UEFA Süper Kupa Finali" tedbirleri
19:20   Bakan Pakdemirli: Sokak aralarında kesim yapmayın
19:19   Bakan Soylu, video konferans ile trafik kontrol noktasına bağlandı