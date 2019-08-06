Arkeopark kazılarında sona gelindi

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'nın ilk kurulduğu Hisar bölgesinde hayata geçirilen ve kentin binlerce yıllık tarihinin ortaya çıkarıldığı

Bursa'nın ilk yerleşim yeri olan Hisar'ın korunup yaşatılması ve özgün özellikleriyle geleceğe aktarılması adına hayata geçirilen Yaşayan Tarih Hisar Kentsel Tasarım Projesi ile 2400 yıllık geçmişi bulunan Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapan Hisar Sur İçi bölgesindeki tarihi doku gün yüzüne çıkmaya başladı. Projenin ilk etabında Oruçbey Caddesi'nin cephe sağlıklaştırma ve zemin kaplama işleri tamamlanırken, arkeopark kazılarında ise son aşamaya gelindi.

"Önemli Bir Ziyaret Merkezi Olacak"

Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kazı yapan ekipten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hisar'daki çalışmaları uzun zamandır belirli noktalarda sürdürdüklerini ifade eden Başkan Dündar,

"Oruçbey Caddesi'ndeki çalışmaları tamamladık. Etap etap çalışarak bu bölgede tarihi dokuyu ortaya çıkarıp, turizme kazandıracağız. Arkeolojik kazı çalışmalarımız devam ediyor. Osmanlı öncesi Bizans, Roma ve Bitinya'ya kadar farklı dönemlerin izlerinin ortaya çıktığı kazı çalışmaları sürüyor. İnşallah, bu yaz kazı çalışmalarını bitirerek, bu bölge önemli bir ziyaret merkezi haline gelecek" dedi.

Arkeopark'ın Hisar bölgesinin merkezinde önemli bir konumda bulunduğuna dikkat çeken Dündar, "Burası tam bir kesişme noktası. Üftade Camii'nden gelen yol, Oruçbey Caddesi ve Bursa'nın fethi sonrasında inşa edilen ilk camii olan Alaaddin Camii'nin merkezinde yer alıyor. Bu çalışmaları etap etap sürdürerek, Oruçbey Caddesi, Arkeopark, Şehir Bostanı, Filiboz Mescidi ve SMÖ yapıların ayağa kaldırılmasıyla birlikte adım adım Eski Bursa'yı tarihi dokusuyla birlikte ortaya çıkaracağız. Hisar, herkesi cezbedecek, dünyada görülmesi gereken yerler arasındaki yerini alacak" diye konuştu.