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Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

BOLU'nun Gerede ilçesinde, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Arkut Dağı Kayak Merkezi'ne, hafta sonu özellikle İstanbul ve Ankara'dan tatilciler akın etti.

12.01.2020 13:11 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:12Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

BOLU'nun ilçesinde, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Arkut Dağı Kayak Merkezi'ne, hafta sonu özellikle ve Ankara'dan tatilciler akın etti.

Gerede'de bulunan, 1800 rakımlı Arkut Dağı Kayak Merkezi, hafta sonu tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. 900 metrelik slalom, 5 bin metrelik mukavemet pistine sahip olan ve 2 mekanik tesisin bulunduğu kayak merkezine gelenler, doğa manzarasında kayak yaptı. Arkut Dağı Kayak Merkezi'ne ilk kez gelen kayak tutkunları, çok beğendiklerini söyledi. Ulaşım açısından TEM ve D100 yoluna yakınlığıyla tercih edilen kayak merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.

ŞUBAT SONUNA KADAR DOLU

Arkut Dağı Kayak Merkezi yakınında bulunan otelin sahibi Baran İlkhanı, "Şu ana kadar ilgi çok iyi. Çok kalabalık oluyor. Özellikle aile oteli burası. Aile ve çocukları için kayak merkezi olarak tesisimiz çok güzel. Yarı yıl tatilinde doluyuz. Rezervasyonlarımız yüzde 100'e ulaştı şu anda. Şubatın sonuna kadar yüzde 100 doluyuz" dedi.

BAŞKAN ALLAR: CAZİBE MERKEZİ

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde özellikle fiyatların çok uygun olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Gerede'nin en önemli cazibe merkezi olan bir yer. Gerede Ankara'ya 120, İstanbul'a yaklaşık 300 kilometre civarında bir ilçe. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu Marmara'ya bağlayan D-100, D-750 ve TEM yolunun kesiştiği en önemli merkezlerden. Türkiye'de demiyorum, dünyada en güzel cazibe merkezlerinden. Aynı zamanda ulaşım yollarına çıktığınızda kayak merkezi 5 kilometre uzaklıkta, 5 dakikada ulaşılabiliyor. Çok kolay çıkılabilecek bir merkez. Buranın en önemli cazibe merkezi olmasının sebebi şudur; kayak ve kış sporları pahalı bir spor olması nedeniyle her bütçeye uygun olan tek kayak merkezi Arkut Dağı Kayak Merkezi'dir. Çevresinde mukayese ettiğimiz kayak merkezleri çok pahalı. Burada çay bile 1,5 TL. Konaklama ile alakalı fiyatları mukayese bile edemeyeceğimiz kadar ucuz. Sömestir tatilinde bunu fırsat bilip, İstanbul, Ankara ve çevre il, ilçelerimizden mutlaka ve mutlaka kayak yapmak isteyenleri davet ediyoruz. Konaklama ile alakalı da herhangi bir sorunumuz yok. Burası bütçesi en uygun olan kayak merkezlerinden ve buraya özellikle öğrencilerimizi davet ediyoruz."



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Kaynak: DHA

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