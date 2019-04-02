Armağan Erbay Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BALIKESİR EDREMİT belediye başkan adayı olan Armağan Erbay isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR EDREMİT ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Armağan Erbay isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BALIKESİR EDREMİT adayı Armağan Erbay kimdir? Bağımsız BALIKESİR EDREMİT adayı Armağan Erbay yüzde kaç oy aldı?

Armağan Erbay Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BALIKESİR EDREMİT belediye başkan adayı olarak gösterilen Armağan Erbay EDREMİT ilçesinde % 1,59 oranında oy almıştır. EDREMİT ilçesinde % 1,59 oranında oy olan Armağan Erbay adlı Bağımsız adayı toplamda 1.447 adet oy sayısına ulaştı.

BALIKESİR EDREMİT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.