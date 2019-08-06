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Armin Djerlek, sağlık kontrolünden geçti

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Armin Djerlek, kırmızı-beyazlı kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

06.08.2019 09:23 Armin Djerlek, sağlık kontrolünden geçti
Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Armin Djerlek, kırmızı-beyazlı kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

19 yaşındaki Sırp futbolcu Armin Djerlek, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Genç futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Forvet oyuncusu Djerlek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Sivasspor, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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