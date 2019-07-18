18.07.2019 08:51
Haberler» Güncel» Haber

Armut toplamaya çıktığı ağaçta akıma kapılınca öldü

Rize'de armut toplamak için ağaca çıkan Muhsin Albayrak, elindeki metal çubuğun elektrik nakil hattıyla temas etmesiyle akıma kapılıp hayatını kaybetti.

Rize'nin İkizdere ilçesinde armut toplamak için ağaca çıkan 56 yaşındaki Muhsin Albayrak, elindeki metal çubuk bitişikteki elektrik nakil hattıyla temas edince akıma kapılıp yaşamını yitirdi.

AĞACA ASILI KALDI

Olay, dün akşam saatlerinde İkizdere ilçesi Güneyce köyünde meydana geldi. Bahçesindeki ağaca çıkan Muhsin Albayrak, elindeki metal çubukla armut toplamaya başladı. Metal çubuk bitişikteki elektrik nakil hattına temas edince Albayrak, akıma kapıldı. Albayrak ağaçta asılı kalırken, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, belediye, sağlık ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enerji nakil hattındaki elektriğin kesilmesi ile itfaiye aracıyla çıktığı ağaçtan Albayrak'ı indirdi. Yaşamını yitirdiği belirlenen Albayrak'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Armut toplamaya çıktığı ağaçta akıma kapılınca öldü
Kaynak: DHA
İkizdere, Güneyce, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:11   Bodrum'da yanan alanları havadan görüntüledi
13:11   HIRSIZLIK ÇETESİ LİDERİNİN FİLM SENARYOLARINI ARATMAYAN HAYAT HİKAYESİ
13:10   KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI-3
13:10   AB'den Türkiye'deki mültecilere 1.41 milyar euro
13:10   Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
13:09   İngiltere'de genç sürücülerin gece araç kullanmaları yasaklanabilir
13:09   LGS'de tam puan alan öğrenciye ödül