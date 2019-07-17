17.07.2019 22:19
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Armut toplarken yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybetti

Armut toplarken yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybetti

Rize'nin İkizdere ilçesinde armut toplamak için ağaca çıkan Muhsin Albayrak yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybetti.

Rize'nin İkizdere ilçesinde armut toplamak için ağaca çıkan Muhsin Albayrak yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yeşiltepe köyünde yaşayan emekli zabıta memuru Muhsin Albayrak armut toplamak için ağaca çıktı. Armut topladıktan sonra yüksek gerilim kablolarına temas etmesi sonucu bir anda elektrik akımına kapıldı. Ağacın üzerinde hayatını kaybeden Albayrak olay yerine gelen İDAK ekibi ve itfaiye ekipleri tarafından hayatını kaybettiği daldan indirildi.

Olayla ilgili inceleme naşlatıldı. - RİZE
Kaynak: İHA
Yeşiltepe, İkizdere, Zabıta, Rize, 3. Sayfa

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