Armutlu, dernek başkanlığına adaylığını açıkladı

Korkuteli İmecikliler Sosyal-Kültürel, Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Dernek başkanlığına aday olduğunu açıklayan Ali Armutlu, hemşerilerinin teveccühü ile aday olduğunu belirterek, " Hemşerilerimiz için hizmete talibim" dedi.



Korkuteli İmecikliler Sosyal-Kültürel, Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneğinin 8 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan genel kurul öncesinde geçmiş dönem başkan yardımcılığı görevinde bulunan Ali Armutlu, dernek başkanlığına aday olduğunu açıkladı.



Antalya Ahatlı mahallesinde bulunan dernek binasında dernek üyeleri ile bir araya gelen Ali Armutlu, başkanlığa aday olma sebebinin, son yıllarda İmecik mahallesinde yaşanan küskünlük ve ayrılıkları ortadan kaldırma isteği olduğunu söyledi.



Armutlu, "İmecik mahallesinin paraya pula ihtiyacı yok, an itibari ile en büyük ihtiyacımız köyümüzün birlik ve beraberliğidir" dedi.



Armutlu, seçilmesi halinde İmecik mahallesinin en büyük eksiliği düğün salonunun bitirilmesi için çalışacağını, şenlikler de de birlik ve beraberliği sağlayacağı sözünü verdi.



Göreve geldikleri takdirde gençlere yönelik projeler yapacağını da söyleyen Armutlu şöyle dedi: " Özellikle gençlerimizin ilgi göstereceğini düşündüğüm futbol ve güreş gibi sportif faaliyetlere yer vereceğiz ve gençlerimizin derneğimize daha çok ilgi göstermesi, daha çok gelmesi için böyle faaliyetleri ön plana çıkartacağız. Çünkü gençler bizim geleceğimiz ve bu derneğe onların daha çok sahip çıkması gerekiyor. Ayrıca her yıl Mayıs ayında Hıdırellez mevlidi yaparak, tüm ölmüşlerimiz için mevlit okutacağım". - ANTALYA

Kaynak: İHA