08.07.2019 14:30
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Arnautovic ve El Shaarawy Çin Süper Ligi'ne gitti

Arnautovic ve El Shaarawy Çin Süper Ligi

Çin Süper Ligi takımlarından Şanghay SIPG, West Ham United'dan Marko Arnautovic'i, Şanghay Shenhua ise Roma'dan Stephan El Shaarawy'yi transfer etti.

Çin Süper Ligi takımlarından Şanghay SIPG, West Ham United'dan Marko Arnautovic'i, Şanghay Shenhua ise Roma'dan Stephan El Shaarawy'yi transfer etti.
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan yapılan açıklamaya göre, Avusturyalı milli forvet oyuncusu Arnautovic'in transferi konusunda Şanghay Shenhua ile anlaşmaya varıldı.
30 yaşındaki Arnautovic'in bonservis bedeline ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak İngiliz basını, transferin 25 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie) takımlarından Roma ise 26 yaşındaki forvet oyuncusu Stephan El Shaarawy'nin Şanghay Shenhua'ya transfer olduğunu duyurdu.
Açıklamada, Şanghay Shenhua'nın, İtalyan milli futbolcunun için bonservisi için Roma'ya 16 milyon avro ödeyeceği belirtildi.
Kaynak: AA
West Ham United, Roma, Spor

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