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Arnavut depremzede, yardım malzemesi dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı

Kosova'da görev yapan Türk askeri, Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından Kosova'ya getirilen depremzedelere yardım elini uzattı. Türk subayının verdiği kabanı alan bir depremzede, gözyaşlarına hakim olamadı.

02.12.2019 22:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:26

'da görev yapan Türk askeri, 'ta birkaç gün önce meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde evsiz kalan depremzedelere kıyafet ve battaniye yardımında bulundu. Türk askerinin yardımı karşısında bazı depremzedeler gözyaşlarını tutamadı.

DEPREMZEDELERE KIŞLIK KIYAFET VE BATTANİYE YARDIMI

Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk askeri, Arnavutluk'tan Kosova'ya getirilen 500'ü aşkın depremzedeye yardım elini uzattı.

Türk askeri Arnavut depremzedelerin kaldığı kampa giderek kışlık kıyafetlerin yanı sıra battaniye yardımında bulundu.

TÜRK SUBAYINA SARILIP, AĞLADI

Kendilerine yardım malzemesi dağıtan kadın subaya sarılan Şamane Bayrami isimli depremzede gözyaşlarına hakim olamadı. Bayrami, deprem sonrası evli olan kızından ve oğlundan hiç almadığını, evlerinin yıkılmasından dolayı yeterli kıyafetleri olmadan Kosova'ya geldiklerini söyledi.

Türk askerinin bu desteğinden dolayı teşekkür eden Bayrami, "Allah Türk askerinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden razı olsun" dedi.

"TÜRK ASKERİ HER ZAMAN YANIMIZDA"

Kosova Kızılhaçı Prizren Sorumlusu Buyar Müfti de kampta 500'ü aşkın depremzedenin kaldığını belirterek, her zaman yanlarında olan Türk askerinin Arnavutluk depremzedelerine de destekte bulunduğu için minnettar olduklarını söyledi.

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sivil-Asker İş Birliği (SAİ) personeli de Türkiye Cumhuriyeti'nin 1999'da büyük bir deprem yaşadığını ve aynı acıları yaşadıklarını belirtti.

Türk askerinin Arnavutluk'taki kardeşlerin acılarını paylaştıklarını söyleyen SAİ personeli, Mehmetçiğin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Arnavut depremzede, yardım malzemesi dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı

Arnavutluk, Kosova, Dünya, Güncel

Kaynak: DHA


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