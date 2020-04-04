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- Arnavut doktorlardan Covid-19 için 14 altın kural

- Arnavut doktorlardan Covid-19 için 14 altın kural Kuzey Makedonya ve Türkiye'de Arnavut doktorlar, korona virüsle mücadele kapsamında 14 kurala dikkat çekerek bu kurallara uyulması gerektiğini dile getirdi.

04.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:58
- Arnavut doktorlardan Covid-19 için 14 altın kural
ÜSKÜP - Kuzey Makedonya ve Türkiye 'de Arnavut doktorlar, korona virüsle mücadele kapsamında 14 kurala dikkat çekerek bu kurallara uyulması gerektiğini dile getirdi.
Türkiye ve Kuzey Makedonya'da çalışan Arnavut doktorlar, korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili 14 kurala dikkat çekti. Farkındalık oluşturmak adına hazırlanan proje, Türkiye Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin önerisiyle, Kardiyoloji uzmanı Nail Güven Serbest tarafından hayata geçirildi. Zengin ortak tarihe sahip iki ülkenin doktorları, korona virüs salgınıyla mücadelede ortak hareket ederek önemli mesajlar verdi.
Salgınla ilgili 14 kural ise şöyle sıralandı:
1) Korona virüsün neden olduğu salgın tüm dünyayı tehdit ediyor.
2) Özellikle yaşlı nüfusta ve kronik hastalarda ölüme sebep olan bu hastalığı yenmek elimizde.
3) Ellerinizi sık sık sabunlu suyla yıkayın.
4) Kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın.
5) Dengeli ve sağlıklı beslenin, uykunuzu iyi alın, stres seviyenizi düşürün, alkol ve sigara kullanmayın.
6) Sağlık kuruluşlarına gittiğinizde mutlaka maske takın.
7) En önemlisi evde kalın.
8) Çocuklarınız için evde kalın.
9) Baba ve annenizin riske girmemesi için evde kalın.
10) Torunlarınızla daha uzun süre bir arada olmak için evde kalın.
11) Evinize ateş düşmemesi için evde kalın.
12) Biz sağlık çalışanları olarak görevimizin başındayız.
13) İşimizi kolaylaştırın ve hastanelere yığılmayı önlemek için evde kalın.
14) Unutmayın sadece evde kalarak dünyayı kurtaran kahraman olabilirsiniz. - Arnavut doktorlardan Covid-19 için 14 altın kural

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Makedonya, Türkiye, Güncel

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- Arnavut doktorlardan Covid-19 için 14 altın kural
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