Arnavutköy Airport Express Otel'den sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama
Arnavutköy Airport Express Otel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama imkanı sağlayacak.
28.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:28
Arnavutköy Airport Express Otel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama imkanı sağlayacak.
Otel yönetimi, Arnavutköy Devlet Hastanesinde görevli doktor ve sağlık çalışanlarının 1 ay boyunca ücretsiz olarak otelde konaklayabileceğini duyurdu.
Otel yönetimi, Arnavutköy Devlet Hastanesinde görevli doktor ve sağlık çalışanlarının 1 ay boyunca ücretsiz olarak otelde konaklayabileceğini duyurdu.
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Kaynak: AA
Etiketler: Arnavutköy, Güncel