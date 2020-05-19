Arnavutköy'de 1 saatlik elektrik kesintisi yaşandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir mahallede yaşanan elektrik kesintisi, BEDAŞ ekiplerinin telleri değiştirmesinin ardından giderildi.

19.05.2020 02:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 02:21
İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir mahallede yaşanan elektrik kesintisi, BEDAŞ ekiplerinin telleri değiştirmesinin ardından giderildi.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi İlbey Sokak'ta elektrik tellerinin kopması nedeniyle, mahallede yaklaşık bir saat elektrik kesintisi yaşandı.
Elektrik tellerinin kopması sırasında çıkan gürültü ve kıvılcımı gören mahalle sakinleri yetkililere haber verdi.
Olay yerine sevk edilen BEDAŞ ekipleri, mahallenin elektriğini keserek telleri değiştirirken, itfaiye görevlilerince tellerden çıkan kıvılcım söndürüldü.
Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından mahalleye tekrar elektrik verildi.
Bu arada, ekiplerin çalışmalarını izleyen çok sayıda mahalle sakininin sosyal mesafe kurallarına uymadığı, ekiplerin de mahalleliyi evlerine gitmeleri konusunda uyardığı görüldü. Arnavutköy’de 1 saatlik elektrik kesintisi yaşandı

Kaynak: AA

Etiketler: Arnavutköy, İstanbul, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı’nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran’a kadar devam edecek Haber
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Haber
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya’da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90’a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Habertürk’e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti Haber
Habertürk'e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize ’Virüs bulaşıcı değil’ dedi Haber
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı değil" dedi
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye’nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Haberler››Güncel››Arnavutköy'de 1 saatlik elektrik kesintisi yaşandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:20: "Ramazan ve Sorumluluk" temasıyla düzenlenen "çevrimiçi gençlik" buluşmaları sona erdi - Haber 02:10: Adana'da abart egzos uygulmasında araçlara ceza yağdı - Haber 02:10: ABD'li papazdan su tabancalı sosyal mesafe çözümü - Haber 02:07: Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Haber 02:04: Yurt dışındaki Filistinlilerin Gazze'ye girişi sürüyor - Haber 00:35: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı - Haber 00:07: Habertürk'e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti - Haberler 00:06: Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler 13:49: Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu - Haberler