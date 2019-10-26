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Arnavutköy'de 3 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 9 kişi daha gözaltına alındı

ARNAVUTKÖY'de Mart ayında minibüsçülük yapan kişiler ve korsan taksiciler arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgilisi bulunduğu belirlenen 9 kişi gözaltına aldı.

26.10.2019 14:23
ARNAVUTKÖY'de Mart ayında minibüsçülük yapan kişiler ve korsan taksiciler arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgilisi bulunduğu belirlenen 9 kişi gözaltına aldı.
Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde 3 Mart'ta Haraççı Durağında minibüsçülük yapan kişiler ve korsan taksiciler arasında çıkan kavgada Hasan Yıldız, Şahin Yıldız ve Fırat Yıldız hayatını kaybetmişti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda silahlı kavgaya karışan 12 kişiyi farklı tarihlerde yaptığı operasyonlarda gözaltına almıştı. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklandı
2 İLÇEDE OPERASYON
Silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen ve kavgaya karışan kişilerle birlikte hareket eden şüphelileri beilrleyen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da çeşitli adreslere Özel Harekat polislerinin desteğiyle dün baskın düzenlendi. Yapılan baskında G.K., A.Y., B.K., K.K., S.K., S.İ.Ç., Ş.E., M.Ç. ve H.S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1'i kurusıkı 2 tabanca, 2 havalı tüfek, 215 mermi, muşta ve çelik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişi, Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Arnavutköy'de 3 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 9 kişi daha gözaltına alındı

Arnavutköy, Güncel

Kaynak: DHA


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