Arnavutköy'de aç kalan koyunların yemini jandarma götürdü
Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlama nedeniyle evden çıkamayan 70 yaşındaki Ruhşen Genç'in koyunlarına yem götürdü.
03.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:20
Balaban köyünde yaşayan Genç, 65 ve üstündeki yaşlara uygulanan evden çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayınca beslediği 35 koyun aç kaldı.
Genç, aç kalan koyunları için Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak, durumu bildirdi.
Talep üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, istenilen yemleri tedarik ederek Ruhşen Genç'e teslim etti.
Yemleri alan Genç, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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