Arnavutköy'de Açılan İlk Sinema Salonuyla Çocuklar Sinemada Film İzlemenin Keyfini Yaşadı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:39



13 Aralık 2018 Perşembe 16:39

Arnavutköy'de açılan ilk sinema salonu ile Arnavutköylü çocuklar ilk defa sinemada film izlemenin keyfini yaşadı.Arnavutköy Gençlik Merkezi üyesi 100 çocuk, Arnavutköy'e açılan ilk sinema salonunda 'İlk Sinema Biletim' projesiyle film izlemenin keyfini yaşadı. Çoğu ilk defa sinemaya giden çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.Arnavutköy Belediyesinin yardımlarıyla Arnavutköy Avlu34 Alışveriş Merkezi'nde yapılan ilk sinema salonunun açılışı bugün gerçekleştirildi. Arnavutköy Gençlik Merkezi üyesi 100 çocuk, açılışı gerçekleştirilen sinema salonunda 'İlk Sinema Biletim' projesi ile film izlemenin keyfini yaşadı. Çoğu hayatlarında ilk defa sinemaya giden çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.CGV Mars Entertainment Group ile Arnavutköy Belediyesinin işbirliğinde Arnavutköy'e, toplam 519 koltuklu 5 sinema salonu kazandırıldı. Açılışa Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Baran ve CGV Mars Entertainment Group CEO'su Dong Won Kwak katıldı. Başkan Yardımcısı Baran ve CEO Kwak açılışa özel kurdele ve pasta kesti."Arnavutköy'deki çocuklarımız, gençlerimiz sinemalarla buluşurken en son teknolojiyi de burada görmekten mutluluk duyacaklarına inanıyorum"Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Baran, "Bu salonları bizlere kazandıran firma yetkilisi bay Kwak'a ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sinema salonlarını gezdik. Modern tekniklerle donatılmış sinema salonlarının da Arnavutköy'de olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Arnavutköy'deki çocuklarımız, gençlerimiz sinemalarla buluşurken en son teknolojiyi de burada görmekten mutluluk duyacaklarına inanıyorum. Bu yatırımın firma yetkililerine hayırlı olmasını, bereketli kazançlar getirmesini dilerken, Arnavutköy'deki vatandaşlarımıza da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu."Arnavutköylü çocuklarımız açılan sinema salonundan sonuna kadar yararlanarak pozitif kazanımlar elde edecek"CGV Mars Entertainment Group CEO'su Dong Won Kwak, şunları söyledi:"2016 yılında 800 milyon dolarlık rekor yatırımla giriş yaptığımız Türkiye pazarında yatırımlarımızı ara vermeden sürdürdük. Yeni sinemalarımızı açmaya devam ederken, bir yandan da mevcut sinemaların renovasyon çalışmalarına ve teknolojik altyapısına yatırım yaparak, Türk izleyicisinin hak ettiği yepyeni sinema konseptlerini getirdik. 2016 yılından bu yana 83 olan sinema sayımızı bugün açılışını yaptığımız sinema salonu ile birlikte 106'ya çıkartıyoruz. Sinema kültürünün genç kuşaklarda yeşermesine katkı sağlamak amacı ile İlk Sinema Biletim Projesi'ni hayata geçirdik ve proje kapsamında Arnavutköy Belediyesi ile işbirliği gerçekleştirdik. İnanıyorum ki Arnavutköylü çocuklarımız açılan sinema salonundan sonuna kadar yararlanarak sosyal ve kültürel gelişimleri için pozitif kazanımlar elde edecek."Çocuklar da sinema salonundan oldukça memnunBöyle etkinliklerin daha fazla olmasını isteyen Büşranur Sersice, "Buraya gelmek çok iyi fikir. Sinemada film izlemek arkadaşlarımızla olan bağlarımızı güçlendiriyor. Böyle etkinlikler daha fazla olsa daha güzel olur. Kendimi iyi hissediyorum. Arkadaşlarımla film izliyoruz. Daha önce sinemaya gelmeyen bile buraya gelebilir" dedi.11 yaşındaki Sudenaz Duman ise belediye başkanına teşekkür ederek, "Bu sinemayı çok sevdim. Çok güzel ekranları. Belediye başkanımıza ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Mutluyum. İyi ki yapmışlar" dedi. - İSTANBUL