ARNAVUTKÖY'DE AĞABEY KARDEŞİNİ VURUP BAŞINDA BEKLEDİ; GÖZALTINA ALINDI-Aktüel görüntülerle

Taylan ERGÜN-Şahin BOZKURT İSTANBUL DHAArnavutköy'de ağabey madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşini silahla vurarak yaraladı.

10.06.2020 19:20 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:21
Taylan ERGÜN-Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de ağabey madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşini silahla vurarak yaraladı. Yaralı kardeşinin başında beklerken 'ölmeyecek' diye bağıran şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Merkez Mahallesi Güç Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, ağabey ve kardeş evde tartışmaya başladı. Bir süre sonra dışarıya çıkan ikili tartışmayı sokakta sürdürdü. Kendisine hakim olamayan Bilal G., silahıyla kardeşine 3 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu Sinan G., bacağından ve göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sinan G., ambulans tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşinin başında bekleyen ağabey Bilal G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
BABA GELME GİT GERİ
Tartışma anı bir mahalle sakini tarafından görüntülendi. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde ateş açan Bilal G.'nin olay yerine gelmek isteyen babasına 'Ölmeyecek... Baba gelme git geri, gelme' diye bağırdığı görülüyor.
GEÇEN PAZAR DA KAVGA ETMİŞLERDİ
Olayı gören mahalle sakini, Ben seslere çıktım. Seslere çıktıktan sonra 'gelme gelme' diye bağırdığını duydum. Ondan sonra bir iki el silah sesi geldi. Ondan sonra çıktığımızda yaralanmıştı. Ambulansı aradık, polisi aradık sağ olsun geldiler. Şuan sağlık durumunu bilmiyorum ama bir ayağında vardı bir de göğsündeki sıkıntı yaratabilir. İnşallah düzelir özünde iyi biriydi ama psikolojik sorunları var sanırım. Geçen pazar da böyle kavgalar olmuştu ayırdılar. Bugün kavga olmadı sadece sesler bağırışlar oldu. Sanırım evde tartışmışlar evde tartıştıktan sonra da sokağa taşıyor. diye konuştu. ARNAVUTKÖY’DE AĞABEY KARDEŞİNİ VURUP BAŞINDA BEKLEDİ; GÖZALTINA ALINDI-Aktüel görüntülerle

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, Güncel, Haber

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