Haberler » 3. Sayfa » Haber

Arnavutköy'de aile katliamı: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

İstanbul Arnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Veysel Aydın'ın cinayetleri dün gece işlediği ortaya çıktı.

20.09.2019 19:07

Arnavutköy'de gece yaşanan katliam gündüz ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın, annesi Kadir Aydın, üvey babası Kadir Açıkalın (45), kardeşi Nazlıcan Aydın (13) ve ağabeyi Serkan Aydın (26)'ı gece saatlerinde bıçakla öldürdü.

CİNAYETLER GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI

Vahşet komşuların şüphelenmesiyle gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 4 kişinin cesedi ile karşılaştı.

KULLANDIĞI BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI

Zanlı, Kocaeli Darıca'da olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Hayatını kaybeden 1'i çocuk 4 kişinin cesetlerinin, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yapacağı incelemelerden sonra morga kaldırıldığı öğrenildi.

Arnavutköy'de aile katliamı: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

Arnavutköy, Anne, 3. Sayfa

YORUMLAR(12)
VATANDAŞ:İşsizlik, hayat pahalılığı, TV dizileri ve İnternet toplumu mahvediyor!
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
VANLI DUMAN:iş yok milet evine ekmek götüremiyor ne oluyor sıtres bunalım cinet sonra
Yayından Kaldır
1 3
Cevap yaz
DİYARBEKİRLİ ŞEHİT YASİN BÖRÜ NÜN YAKINI:Beyler bunlar kıyamet alametleridir kıyamet. Kimsenin haberi yok bu haberler KIYAMETİN habercisidir. KIYAMET geliyorum diyor ayak sesleri. Daha bunlar iyi günlerimiz. Yüce Yaratan daha beterinden korudun.
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
AŞIK:Şehir meydanı nda asacan
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
GAKKO:insanlar bunalima girmiş ülkemizde hergün Dram ve ölü sanki filimdeyiz
Yayından Kaldır
15 1
Cevap yaz
ATİK:Allahım sen bizim aklımızı koru durumlar iye gitmiyor.
Yayından Kaldır
19 1
Cevap yaz
CANO:Amin
Yayından Kaldır
3 1
ŞAD BİN EBİ VAKKAS:İnna lillahi ve inna ileyhi raciun
Yayından Kaldır
12 3
Cevap yaz
MSDS:İstanbul insanı yaşam şartlarının ağırlığından cinnet geçiriyor, aklı ve azıcık imkanı olan terk eder Anadolu''ya geri dönüş yapar yoksa çok acı olaylara muhatap olabilir . . Huzur Anadolu''da yaşam ucuz, iş az ama ruhlar sakin huzurlu . .
Yayından Kaldır
13 1
Cevap yaz
ŞANLI:Millet ne içiyor ne yiyor anlamadık gitti
Yayından Kaldır
7 2
Cevap yaz
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:14 Gazze sınırında 74 kişi yaralandı
20:10 Arnavutköy'de bir evde dehşet: 1 ölü, 4 yaralı
20:08 Arnavutköy'de bir evde dehşet: 4 ölü
20:05 Arnavutköy'de bir evde dehşet: 4 ölü
20:04 Polisin 'dur' ihtarına uymadı bahçe duvarına böyle çarptı
20:01 Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi saklandıkları yerlerde yakalandı
19:59 6. kattan düşerek hayatını kaybeden Mehmet bebek toprağa verildi