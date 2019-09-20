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Arnavutköy'de ailesini katleden zanlı emniyete getirildi

Arnavutköy'de ailesini katleden zanlı emniyete getirildi Arnavutköy canisi, kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucu ailesini katletmişİSTANBUL - Arnavutköy'de bir kişi gece eve gelerek üvey babasını, annesini ve kardeşlerini silahla öldürüp, olay yerinden kaçtı.

20.09.2019 22:01
Arnavutköy'de ailesini katleden zanlı emniyete getirildi
Arnavutköy canisi, kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucu ailesini katletmiş
İSTANBUL - Arnavutköy'de bir kişi gece eve gelerek üvey babasını, annesini ve kardeşlerini silahla öldürüp, olay yerinden kaçtı. Kocaeli'nde yakalanan şüpheli, ilk ifadesinde kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucu ailesini katlettiğini söylediği öğrenildi.
Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesinde bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, 23 yaşındaki Veysel A., gece saatlerinde eve gelerek üvey babası Kadir Açıkalın (42), annesi Kader A. ve kardeşi Serkan A'ı silahla, küçük kardeşi Nazlıcan A'ı ise bıçakla öldürüp, olay yerinden kaçmış, yapılan çalışma sonucunda ise Kocaeli'nde yakalanmıştı. Ailesini katleden cani akşam saatlerinde Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Ailesini katleden Veysel A. alınan ilk ifadesinde, kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucunda ailesin katlettiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Arnavutköy'de ailesini katleden zanlı emniyete getirildi

Arnavutköy, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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