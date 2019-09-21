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Arnavutköy'de ailesini öldüren zanlının son görüntüleri ortaya çıktı

Arnavutköy'de ailesini öldüren zanlının üvey babasının aracıyla kaçtığı ortaya çıktı.

21.09.2019 12:56Arnavutköy'de ailesini öldüren zanlının son görüntüleri ortaya çıktı
Arnavutköy'de ailesini öldüren zanlının üvey babasının aracıyla kaçtığı ortaya çıktı. Zanlının üvey babasının arabasında uyuduğu ve ailesini öldürdükten sonra araçla kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde iddiaya göre, Veysel Aydın (23) kredi borcu yüzünden ailesiyle tartışmıştı.Tartışma sonunda üvey babası Kadir Açıkalın, annesi Kader Açıkalın, kardeşi Serkan Açıkalın ve kız kardeşi Nazlıcan Açıkalın'ı silahla vurarak öldürmüştü. Veysel Aydın'ın olay öncesindeki son görüntüleri ortaya çıktı.

Ailesini öldürüp babasının arabasında uyumuş

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlının saat 20.50 sıralarında babasına ait araca bindiği ve bir süre içerisinde kaldığı, ardından araçtan çıkarak dolaştığı görülüyor. Veysel Aydın'ın ailesini öldürdükten sonra, araç içerisinde uyuduğu ve sabah 05.00 sıralarında uyanarak sokaktan ayrıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Arnavutköy, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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