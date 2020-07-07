ARNAVUTKÖY'DE ASILSIZ İHBAR VATANDAŞLARI SOKAĞA DÖKTÜ

Arnavutköy'de oyun oynayan çocukların bir inşaat içinde çocuk cesedi gördüklerini söylemesi üzerine polis arama yaptı.

07.07.2020 04:36 | Son Güncelleme: 07.07.2020 05:42
Arnavutköy'de oyun oynayan çocukların bir inşaat içinde çocuk cesedi gördüklerini söylemesi üzerine polis arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir cesede rastlanılmadı.
Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir inşaat alanında oyun oynayan çocukların, bir kız çocuğuna ait ceset gördüklerini söylemeleri üzerine vatandaşlar polise haber verdi. Vatandaşlar inşaatın çevresinde toplanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis, inşaat içinde arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir cesede rastlanılmadı. Polisin inşaat içinde arama yaptığı sırada dışarıda toplanan vatandaşlar yapılan çalışmaları film gibi izledi. ARNAVUTKÖY’DE ASILSIZ İHBAR VATANDAŞLARI SOKAĞA DÖKTÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››ARNAVUTKÖY'DE ASILSIZ İHBAR VATANDAŞLARI SOKAĞA DÖKTÜ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

05:41: Irak'ta Güvenlik Uzmanı Haşimi suikastı sonrasında bir emniyet yetkilisi azledildi - Haber 05:31: Denizli'de 2013'te kaybolan kişinin cesedinin parçaları su kuyusunda bulundu - Haber 04:57: Libya: Vatiyye Üssü, Hafter'in sahip olmadığı ileri teknoloji uçaklarla vuruldu - Haber 04:45: Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi - Haber 04:43: Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 75 kişi hayatını kaybetti - Haber 00:40: İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı - Haber 21:34: Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu - Haber 15:11: ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi - Ekonomi 14:04: Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti - Haberler 10:35: Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler - Haberler