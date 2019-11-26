ARNAVUTKÖY'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Arnavutköy, Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesindeki 4 katlı binada saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kıs sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan çatı

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