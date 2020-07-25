Arnavutköy'de bir iş yerinde patlama

Arnavutköy'de bulunan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Olay, Arnavutköy'de Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 11.00 sıralarında kaşık, çatal patlatma dükkanının havalandırma motorunda bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. İçeride bulunan işçiler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. içeride bulunan 7 işçiden Suphi Çelik ve Mahsun Dursun hafif yaralanırken, Nurkan Bingöl ağır yaralı şekilde Arnavutköy Devlet Hastahanesine kaldırıldı. Polis dükkan da meydana gelen patlama ile ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL