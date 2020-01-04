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Arnavutköy'de bir kişiyi öldüren zanlı kendi eşini de yaraladı

Arnavutköy'de, ormanlık alanda bir kişiyi öldüren zanlı, kendi eşini de yaraladıktan sonra kaçtı.

04.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:46 Arnavutköy'de bir kişiyi öldüren zanlı kendi eşini de yaraladı
'de, ormanlık alanda bir kişiyi öldüren zanlı, kendi eşini de yaraladıktan sonra kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Şamlar Tabiat Parkı ormanlık alanda eşi Aynur Y. ile Murat O'ya silahla ateş ettikten sonra ağabeyini arayan İbrahim Y, cinayet işlediğini söyledi.
Durumu polise bildirerek olay yerine gelen zanlının ağabeyi Hamdullah Y. yaralı olan yengesini arabasına bindirerek Arnavutköy Devlet Hastanesine götürmek üzere yola çıktı.
Hızlı gittiği için aracın kontrolünü kaybeden Hamdullah Y, Boğazköy Işıklar mevkisinde yoldan çıkarak kaza yaptı. Hamdullah Y. ve Aynur Y. olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri de ormanlık alanda yaptıkları incelemede Murat O'nun cesedini buldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Murat O'nun cesedi, Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen Aynur Y'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polisin, cinayet zanlısı İbrahim Y'yi yakalama çalışması sürüyor.

Arnavutköy, Güncel

Kaynak: AA

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