Arnavutköy'de cami minaresi fırtınanın etkisiyle sallandı

Arnavutköy'de fırtınanın etkisiyle sallanan cami minaresi kameraya yansıdı.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli fırtına birçok yerde çatıların uçmasına sebep oldu. Arnavutköy Yavuz Selim Camii'nin minaresi şiddetli fırtınanın etkisi ile sallandı.

Minarenin devrilme riskine rağmen bunu fark etmeden sokakta yürüyenler dikkat çekti.

SİLİVRİ'DE BİR BİNANIN ÇATI PARÇALARI UÇTU

Öte yandan, Silivri'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, bir binanın çatı parçalarını uçurdu.

Olay, Parkköy Mevkii Saraçooğlu Sitesi'nde meydana geldi. Fırtına çatı parçalarını uçururken, olayda maddi hasar meydana geldi.