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Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (2)

İstanbul DHAArnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü.

20.09.2019 19:23Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (2)
İstanbul DHA
Arnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü.
Arnavutköy'de gece yaşanan katliam gündüz ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın, annesi Kader Aydın, üvey babası Kadir Açıkalın (45), kardeşi Nazlıcan Aydın (13) ve ağabeyi Serkan Aydın (26)'ı gece saatlerinde öldürdü. Vahşet komşuların şüphelenmesiyle gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 4 kişinin cesedi ile karşılaştı. Saldırganın kayıp olduğu öğrenilirken olay yerindeki inceleme sürüyor.

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Arnavutköy, İstanbul, Anne, Yerel

Kaynak: DHA

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