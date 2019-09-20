Haberler » Güncel » Haber

Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (3)

İstanbul DHAArnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü.

20.09.2019 19:33Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (3)
Şahin BOZKURT - İstanbul DHA
Arnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü.
Arnavutköy'de gece yaşanan katliam gündüz ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın, annesi Kader Aydın, üvey babası Kadir Açıkalın (45) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak öldürdü.  Veysey Aydın kardeşi Nazlıcan Aydın'ı (13) ise bıçakla öldürdü. Katliam komşuların şüphelenmesiyle gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 4 kişinin cesedi ile karşılaştı. Kaçan  saldırganın İzmit'te gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-----------------
-Olay yerinden görüntü
-Çevredeki kalabalık
-Cenaze aracı




Arnavutköy, İstanbul, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:08 Kadıköy'de iklim festivali düzenlendi
20:08 Ardahan Emniyet Müdürü Taş'a veda yemeği
20:07 Hdp önündeki eylemde 18'inci gün (4)
20:06 Kendi tasarladığı drone ile teknofest'te katılıyor
20:06 Kuveyt'ten eğitime destek
20:06 Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine tehdit iddiası
20:04 "Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan Sergi ve Paneli"