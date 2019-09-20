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Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (1)

ARNAVUTKÖY'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü.

20.09.2019 21:22Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (1)
ARNAVUTKÖY'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü.
Arnavutköy'de gece yaşanan katliam gündüz ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın, annesi Kadir Aydın, üvey babası Kadir Açıkalın (45), kardeşi Nazlıcan Aydın (13) ve ağabeyi Serkan Aydın (26)'ı gece saatlerinde bıçakla öldürdü. Vahşet komşuların şüphelenmesiyle gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 4 kişinin cesedi ile karşılaştı. Saldırganın kayıp olduğu öğrenilirken olay yerindeki inceleme sürüyor.



Arnavutköy, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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