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Arnavutköy'de depremde hasar gören caminin minaresi sökülüyor

Arnavutköy'de depremde hasar gören İsmail Kocatürk Camii'nin minaresi sökülüyor.

03.10.2019 10:25
Arnavutköy'de depremde hasar gören İsmail Kocatürk Camii'nin minaresi sökülüyor. Sabah erken saatlerde camiye gelen ekipler, söküm çalışmalarına başladı. Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik depremde Arnavutköy'deki İsmail Kocatürk Camii'nin minaresinde çatlaklar oluştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası caminin minaresinin yıkılmasına karar verildi. Bu sabah erken saatlerde camiye gelen Arnavutköy Belediyesi ekipleri minarenin parça parça sökülmesi için çalışmalara başladı. Camiye getirilen iki vinç yardımıyla minareye çıkan görevliler incelemeler yaptı. Ekiplerin cami minaresindeki çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.
Minarenin parça parça kesilerek yıkılacağı ve ardından yerine yenisinin yapılacağı öğrenildi.
(Ufuk Kıvık/İHA)
Arnavutköy'de depremde hasar gören caminin minaresi sökülüyor

Arnavutköy, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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