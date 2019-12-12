Haberler » Güncel » Arnavutköy'de devrilen TIR'ın şoförü: Hayatımı emniyet kemeri kurtardı - Haber

Arnavutköy'de devrilen TIR'ın şoförü: Hayatımı emniyet kemeri kurtardı

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kargo yüklü TIR devrildi.

12.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:15Arnavutköy'de devrilen TIR'ın şoförü: Hayatımı emniyet kemeri kurtardı

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kargo yüklü TIR devrildi. Kazada şoför yara almadan kurtuldu. Şoför, "Emniyet kemerim takılıydı. Benim hayatımı emniyet kemeri kurtardı" dedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neşat Elaldı yönetimindeki 01 CKS 75 plakalı kargo yüklü TIR Hadımköy istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Şarampoldeki yan yatan TIR'daki kargolar bugün şirketin gönderdiği başka bir TIR'a aktarıldı.

"BENİM HAYATIMI EMNİYET KEMERİ KURTARDI"

Kazayı yara almadan atlatan Neşat Elaldı; "Akşam yükledim. Adana'ya doğru hareket ettim. Hava yağmurluydu. Karşıdan bir TIR geliyordu. Karşılaşınca tekerin biri şarampole düştü. Çıkarmak için uğraşırken yol kenarı derin olduğu için devrildi. Bu sırada ben koltuğun üzerindeydim. Emniyet kemerim takılıydı. Benim hayatımı emniyet kemeri kurtardı." dedi. TIR'ın kaldırılması için çalışmaların önümüzdeki saatlerde başlayacağı öğrenildi.



Arnavutköy, Yassıören, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:34 Kılıçdaroğlu'ndan şehit Yıldırım'ın ailesine taziye ziyareti - Haber
14:32 Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü toplantısında (2) - Haber
14:28 Gelecek Atölyesi'ne dördüncü saldırı - Haber
14:27 Afad Heyeti Şanlıurfa'da - Haber
14:27 Talas Belediyesi'ne Bir Ödül Daha - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 14:34:24