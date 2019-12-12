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Arnavutköy'de devrilen tırın şoförü hayatımı emniyet kemeri kurtardı

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kargo yüklü TIR devrildi.

12.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:16Arnavutköy'de devrilen tırın şoförü hayatımı emniyet kemeri kurtardı
'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kargo yüklü TIR devrildi. Kazada şoför yara almadan kurtuldu. Şoför, Emniyet kemerim takılıydı. Benim hayatımı emniyet kemeri kurtardı dedi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neşat Elaldı yönetimindeki 01 CKS 75 plakalı kargo yüklü TIR Hadımköy istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Şarampoldeki yan yatan TIR'daki kargolar bugün şirketin gönderdiği başka bir TIR'a aktarıldı.
BENİM HAYATIMI EMNİYET KEMERİ KURTARDI
Kazayı yara almadan atlatan Neşat Elaldı; Akşam yükledim. Adana'ya doğru hareket ettim. Hava yağmurluydu. Karşıdan bir TIR geliyordu. Karşılaşınca tekerin biri şarampole düştü. Çıkarmak için uğraşırken yol kenarı derin olduğu için devrildi. Bu sırada ben koltuğun üzerindeydim. Emniyet kemerim takılıydı. Benim hayatımı emniyet kemeri kurtardı. dedi. TIR'ın kaldırılması için çalışmaların önümüzdeki saatlerde başlayacağı öğrenildi.

Arnavutköy, Yassıören, Güncel

Kaynak: DHA

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