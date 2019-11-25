Arnavutköy'de devriye atan polislere rağmen hırsızlıktan vazgeçmediler

ARNAVUTKÖY'de 4 şüphelinin bir markete girmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gece devriyesindeki polisler defalarca aynı yerden geçmelerine rağmen hırsızları fark edemedi. Hırsızlar polis ekipleri caddeden her geçtiğinde park etmiş araçların arkasına saklandı. Hırsızların saklanma çabaları da kameralara yansıdı.

POLİS SON ANDA FARKETTİ, HAVAYA ATEŞ AÇTI, KOVALADI, ANCAK YAKALAYAMADI

İlginç hırsızlık olayı 20 Kasım 04.15 sıralarında Arnavutköy'de gerçekleşti. Nene Hatun Mahallesi'nin en işlek caddelerinden birisi olan Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir markete 4 hırsız girdi. yaklaşık 1 buçuk saat süren hırsızlık sonrası marketteki para kasasını, veresiye defterini ve binlerce lira değerindeki sigaraları çaldı. 4 hırsızı kendilerini son anda fark eden polisin havaya ateş açarak peşlerinden koşması bile durduramadı. Gece devriyesi atan polis ekiplerinin defalarca aynı yerden geçmesine rağmen hırsızları fark edememesi ve polislerle köşe kapmaca oynayarak girdikleri iş yerini soyan hırsızların her hareketi anbean güvenlik kameralarına takıldı.

DEVRİYE ATAN POLİSLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Arnavutköy'ün en işlek caddelerinden birinde sürekli devriye atan polis araçlarına rağmen soygun planlarından vazgeçmeyen 4 hırsız, girdikleri marketten aldıkları sigaralar, yazar kasa ve veresiye defteri ile market sahibini yaklaşık 100 bin lira zarara soktu.

Marketin hemen üst katında oturan Harun Temur, polisin hırsızları durdurmak için havaya açtığı ateş sesi ile uyanarak dışarı çıktığında gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Markete polisle birlikte giren market sahibi Harun Temur, binlerce liralık sigaranın çalındığını, bunun yanı sıra alacak ve verecek listesinin yazılı olduğu defter ve yazar kasanın da çalındığını fark etti.

"OLUP BİTENLER ŞAKA GİBİ SANKİ"

Yaşanan hırsızlık olayı sonucu 100 bin liranın üzerinde zarara uğradığını söyleyen market sahibi Harun Temur, görüntüleri izlediğinde 1 saat içinde defalarca iş yerine hırsızların girdiğini söyleyerek; "Kameradan izlediğimizde hırsızları en son fark eden polis havaya ateş açıyor kovalıyor ve marketin önüne geliyor. Bu sırada başka bir ekip arabası olay yerinden geçerken hırsızların içinde olduğu beyaz araç polis ekip arabasının arkasından geçip gidiyor. Peş peşe gidiyorlar. O ateş eden abi de yolun ortasında sadece izliyor. Hiçbir müdahale yapılmıyor. Şaka gibi bir durum.

1 saatten daha fazla uğraşan hırsızları polisler ilk fark ettiklerinde geliyorlar marketin önüne etrafa bakıyorlar ama bir şey yapmıyorlar. Hırsızların hepsi kapişonlu ve ağızları da maskeyle kapalıydı. Sürekli hırsızlık olayı yaşanıyor. Yetkililerin bir an evvel önlem almasını istiyoruz. 100 bin liranın üzerinde bir zararımız var" dedi.