Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Arnavutköy'de dolandırılan yaşlı adamın ifadesi evinde alındı

KORONAVİRÜS nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların şikayet başvuruları polis ekipleri tarafından evlerinde alınıyor.

26.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:41
Arnavutköy'de dolandırılan yaşlı adamın ifadesi evinde alındı
KORONAVİRÜS nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların şikayet başvuruları polis ekipleri tarafından evlerinde alınıyor. Arnavutköy 'de emekli maaşını çekmesi için torununu bankaya gönderen 68 yaşındaki Yaşar Keskin , maaşının başkaları tarafından çekildiğini öğrenince polisi aradı. Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkamayan yaşlı adamın ifadesini evine giderek aldı. Emekli maaşının dolandırıcılar tarafından çekildiğini söyleyen yaşlı adam, durumu eve gelen polis memurlarına anlattı ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Arnavutköy'de oturan 68 yaşındaki Yaşar Keskin, 20 Mart günü emekli maaşını çekmek üzere bankaya gitti. Bankamatikten kontrol eden Keskin, maaşının yatmadığını gördü. Ertesi gün de bankamatiğe giderek hesabını kontrol eden Keskin, hesabında para olmadığını fark etti. Hafta sonu olması ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından 23 Mart günü torununu bankaya gönderdi. Torunu, önce yine 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkamayan anneannesinin maaşını çekti. Daha sonra dedesinin maaşını çekmek için kartı bankamatiğe yerleştiren torunu, dedesinin hesabında sadece banka promosyonu olan 625 lira olduğunu gördü. Dedesini arayarak durumu anlatan torunu, dedesinin hesabında bir terslik olduğunu anladı. Eve geldiğinde dedesiyle durumu paylaşan torunu, dolandırıcıların hedefinde olduklarını söyledi.

Dolandırıcılar tarafından emekli maaşının çekildiğini düşünen Keskin, bankaya başvurdu. Banka yetkilileri de emekli maaşının hesaba yattıktan hemen sonra çekilmiş olduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan Yaşar Keskin, dolandırıldığını bildirdi.

Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan ve bun nedenle karakola gidemeyen 68 yaşındaki Yaşar Keskin'in ifadesini evinde aldı. Eve diz üstü bilgisayar ve şikayet dilekçesinin çıktısını almak üzere bir yazıcı ile gelen polisler, yaşlı adamın şikayetini dinledi. Keskin, Bolluca Mahallesi'ndeki evine gelen ekiplere kendisini dolandıran kişilerden şikayetçi olduğunu bildirdi. Dolandırıcılık olayı ile ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.


- İstanbul
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, Keskin, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Arnavutköy'de dolandırılan yaşlı adamın ifadesi evinde alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi Haberler
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
ABD’de endişe verici koronavirüs araştırması: 81 bin kişi ölecek Haberler
ABD'de endişe verici koronavirüs araştırması: 81 bin kişi ölecek
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 75’e, vaka sayısı 3629’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi
Belediye Başkanı uyardı: Virüs yayılıyor, ilk kaybımızı verdik Haberler
Belediye Başkanı uyardı: Virüs yayılıyor, ilk kaybımızı verdik
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Asansörde tepki çeken görüntüler Haberler
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Asansörde tepki çeken görüntüler
’Öncelikli hasta değilsin’ denilen kadın bir gün sonra koronadan öldü Haberler
'Öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra koronadan öldü
Fransa’da Kovid-19 bilançosu yükseliyor! Ölü sayısı arttı Haberler
Fransa'da Kovid-19 bilançosu yükseliyor! Ölü sayısı arttı
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor Haberler
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

23:28: Yurt dışından gelen 168 kişi yurda yerleştirildi - Haber 23:28: Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu - Haber 23:25: İletişim Başkanı Altun'dan 'G20' değerlendirmesi - Haber 23:25: Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta hastane bombaladı - Haber 23:22: KKTC'de korona virüs nedeni ile köyler karantinaya alındı - Haber 23:15: 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi - Haber 22:38: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi - Haber 22:07: Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor - Haber 22:03: İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü - Haber 21:50: ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek - Haber 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler