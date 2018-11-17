Arnavutköy'de Dur İhtarına Uymayan Şüpheliler ile Polis Arasında Kovalamaca

Arnavutköy
'de dur ihtarına uymayan şüpheliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polis
ekipleri, şüphelileri durdurmaya yönelik aracın lastiklerine ateş ettiği sırada bir şüpheli yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Merkez
Mahallesi'nde 17 Kasım gecesi saat 01.30 sıralarında uygulama noktasında görevli polis ekipleri bir araçtan şüphelenerek dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Ardından, polis ekipleri aracı durdurmaya yönelik yola kapan attı fakat şüpheliler ekiplere silah gösterdi. Aracın lastiklerine ateş eden ekipler, şüphelileri durdurmayı başardı.
Yaşanan kovalamacada polis ekipleri şüphelileri durdurmaya yönelik araca ateş ettiği sırada A.S. (16) isimli bir şüpheli yaralandı. Yaralanan şüpheli Kanunu Sultan Süleyman
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı A.S. ile aynı araçta bulunan M.K. (17), F.U. (25), S.Ü. (25) ve M.K. (18) isimli şüpheliler ise bir süre direndikten sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde, A.S.'nin evden hırsızlık, yağma, gasp, kayıp şahıs suçlarından sabıka kaydı, hükümlünün ve tutuklunun kaçması ve silahla yağma suçlarından aranmasının olduğu öğrenildi. Ayrıca, A.S.'nin 3 yıl 20 gün kesilmiş cezasının bulunduğu belirlendi.
Araçta bulunan diğer şüphelilerin ise gasp, kasten yaralama, taksirle yaralama, kumar, parada sahtecilik, evden hırsızlık, yağma ve kapkaç başta olmak üzere toplam 14 ayrı konudan suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
Şüphelilerin üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda atışa hazır vaziyette 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 2 parça halinde uyuşturucu madde, 15 adet boş kovan ve 2 adet deforme çekirdek ele geçirildi.
Haklarında "Uyuşturucu ve polise mukavemet" suçlarından işlem yapılan F.U., S.Ü. ve M.K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaşı 18'den küçük olan şüpheli M.K. ise ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Merkez,Arnavutköy,Polis
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:37