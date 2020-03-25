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ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.

25.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:45
ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Hurda yığınına dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza bugün öğle saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Musa Altay yönetimindeki 34 ZG 7218 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırıma, ardından da elektrik direğine çarptı. Araçta bulunan Yasin Altay ve Alparslan Tekin çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıları daha sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken elektrik direğine çarpan ve hurdaya dönen otomobil vatandaşların yardımıyla çekiciye yüklendi. ARNAVUTKÖY’DE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, Altay, Güncel

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ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

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