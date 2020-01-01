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Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı

İstanbul Arnavutköy'de 4 katlı kumaş fabrikasının ipliklerin olduğu depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede fabrikanın içini saran yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

01.01.2020 23:38 | Son Güncelleme: 01.01.2020 23:53

Arnavutköy'de 4 katlı kumaş fabrikasının ipliklerin olduğu depo bölümünde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu.

YANGIN KISA SÜREDE FABRİKANIN İÇİNİ SARDI

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Alparslan Caddesi'ndeki kumaş fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. İpliklerin olduğu depo kısmındaki yangın kısa sürede fabrikanın içini sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu.

Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı

Mustafa Kemal Atatürk, Hadımköy, Güncel

Kaynak: DHA


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