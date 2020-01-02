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Arnavutköy'de fabrika yangını

ARNAVUTKÖY'de 4 katlı kumaş fabrikasının ipliklerin olduğu depo bölümünde yangın çıktı.

02.01.2020 00:27 | Son Güncelleme: 02.01.2020 00:27 Arnavutköy'de fabrika yangını
ARNAVUTKÖY'de 4 katlı kumaş fabrikasının ipliklerin olduğu depo bölümünde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu. 

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Alparslan Caddesi'ndeki kumaş fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. İpliklerin olduğu depo kısmındaki yangın kısa sürede fabrikanın içini sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu. 


- İstanbul

Mustafa Kemal Atatürk, Hadımköy, Güncel

Kaynak: DHA

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