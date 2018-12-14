14 Aralık 2018, 11:19
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Arnavutköy'de Fabrika Yangını (2)

Arnavutköy

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Taylan ERGÜN-İstanbul DHAArnavutköy'de sünger üreten bir fabrikada yangın çıktı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Taylan ERGÜN- İstanbul DHA

Arnavutköy'de sünger üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye müdahale ediyor.

Abdullah Gül Caddesi'nde bulunan sünger üretimi yapan bir fabrikada saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Fabrikadan görüntüler Arnavutköy
14 Aralık 2018 Cuma 11:19